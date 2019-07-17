Главная Новости Криминал и происшествия Три сгоревших автомобиля: полиция открыла уголовные дела (ФОТО)
17.07.2019  13:47   

Три сгоревших автомобиля: полиция открыла уголовные дела (ФОТО)


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, факты поджогов внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. По другим событиями пока решаются вопросы квалификации по Уголовному кодексу Украины.
 
Причины пожаров устанавливаются.
 
Напомним, что за сутки в Харькове и области горели три автомобиля
 
События произошли в Дергачевском, Холодногорском и Московском районах. В результате возгорания автомобили получили механические повреждения.
 
Никто из граждан не пострадал.
 
Так, 17 июля в 02:40 в Дергачевский отдела полиции поступило сообщение о том, что в пгт Малая Даниловка загорелся автомобиль Audi, который принадлежит 38-летнему мужчине.
 
Около 3:30 в Холодногорском районе на улице Полтавский Шлях загорелась машина Renault Logan 57-летнего мужчины.
 
В 4:12 в Московский ОП поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что на проспекте Юбилейном из гаража вырывается пламя.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в металлическом гараже, который был закрыт на замок, произошел пожар. Внутри находился автомобиль «Toyota» 41-летнего харьковчанина.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожар, сгорели три авто, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 Криминал и происшествия Ночью на Холодной горе сгорел автомобиль (ВИДЕО, ФОТО) 17.07 Криминал и происшествия На Салтовке сгорел автомобиль в гараже: подробности от ГСЧС (ВИДЕО, ФОТО) 17.07 Криминал и происшествия Пожар в центре Харькове: женщину по лестнице эвакуировали с балкона (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

Пара суматранских орангутанов Жора и Флора отныне — харьковчане. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 