17.07.2019 13:47
Три сгоревших автомобиля: полиция открыла уголовные дела (ФОТО)
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, факты поджогов внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. По другим событиями пока решаются вопросы квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Причины пожаров устанавливаются.
Напомним, что за сутки в Харькове и области горели три автомобиля
События произошли в Дергачевском, Холодногорском и Московском районах. В результате возгорания автомобили получили механические повреждения.
Никто из граждан не пострадал.
Так, 17 июля в 02:40 в Дергачевский отдела полиции поступило сообщение о том, что в пгт Малая Даниловка загорелся автомобиль Audi, который принадлежит 38-летнему мужчине.
Около 3:30 в Холодногорском районе на улице Полтавский Шлях загорелась машина
Renault Logan 57-летнего мужчины.
В 4:12 в Московский ОП поступило сообщение
от диспетчера ГСЧС о том, что на проспекте Юбилейном из гаража вырывается пламя.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в металлическом гараже, который был закрыт на замок, произошел пожар. Внутри находился автомобиль «Toyota» 41-летнего харьковчанина.