17.07.2019 13:47

Три сгоревших автомобиля: полиция открыла уголовные дела (ФОТО)



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, факты поджогов внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. По другим событиями пока решаются вопросы квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, что за сутки в Харькове и области горели три автомобиля

События произошли в Дергачевском, Холодногорском и Московском районах. В результате возгорания автомобили получили механические повреждения.

Никто из граждан не пострадал.

Так, 17 июля в 02:40 в Дергачевский отдела полиции поступило сообщение о том, что в пгт Малая Даниловка загорелся автомобиль Audi, который принадлежит 38-летнему мужчине.

Около 3:30 в Холодногорском районе на улице Полтавский Шлях загорелась машина Renault Logan 57-летнего мужчины.

В 4:12 в Московский ОП поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что на проспекте Юбилейном из гаража вырывается пламя.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в металлическом гараже, который был закрыт на замок, произошел пожар. Внутри находился автомобиль «Toyota» 41-летнего харьковчанина.