17.07.2019 14:01

Браконьер запасся рыбой по тысяче гривен за килограмм (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 7 кг рыбы.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел 16 июля на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

Около 9:00 утра задержан нарушитель, ловивший рыба лесковой сеткой.

Мужчине удалось поймать 26 лещей, 46 штук плотвы, и 17 окуней общим весом 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составлил 8 789 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.



Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г.. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».