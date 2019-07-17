Главная Новости Криминал и происшествия Браконьер запасся рыбой по тысяче гривен за килограмм (ФОТО)
17.07.2019  14:01   

Браконьер запасся рыбой по тысяче гривен за килограмм (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 7 кг рыбы.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел 16 июля на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.

Около 9:00 утра задержан нарушитель, ловивший рыба лесковой сеткой.

Мужчине удалось поймать 26 лещей, 46 штук плотвы, и 17 окуней общим весом 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составлил 8 789 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Расчет за незаконное добывание водных биоресурсов осуществлялся в соответствии с постановлением КМУ от 21.11.2011 г.. № 1209 «Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда в результате незаконного добывания или уничтожения ценных видов водных биоресурсов».

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Криминал и происшествия Нарушитель нанес более 4 тысяч гривен убытков 03.07 Криминал и происшествия О браконьерах и их улове рассказали в рыбоохранном патруле (ФОТО) 27.06 Общество Правила выживания: как выбрать вяленую и сушеную рыбу?
 
 

Видео

Пара суматранских орангутанов Жора и Флора отныне — харьковчане. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 