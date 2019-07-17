Браконьер запасся рыбой по тысяче гривен за килограмм (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище задержали нарушителя с 7 кг рыбы.
Инцидент произошел 16 июля на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области.
Около 9:00 утра задержан нарушитель, ловивший рыба лесковой сеткой.
Мужчине удалось поймать 26 лещей, 46 штук плотвы, и 17 окуней общим весом 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составлил 8 789 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
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