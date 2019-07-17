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17.07.2019  14:32   

ДТП под Харьковом: скорая подтвердила статус медицины катастроф (ФОТО)

Бригада скорой оказалась на месте происшествия раньше, чем ее вызвали.


timeua.info

Авария произошла 14 июля на трассе Харьков – Чугуев.

Бригада скорой, выехавшая на вызов в г. Купянск, увидела, что на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и Volkswagen, и приступила к оказанию первой помощи.

Участниками этой аварии стали двое мужчин. Водителя ВАЗ, который получил многочисленные травмы, передали бригаде экстренной медицинской помощи для госпитализации  в харьковскую неотложку. Водителя Volkswagen оставили на месте происшествия.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  дтп, харьков
 
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