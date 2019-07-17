ДТП под Харьковом: скорая подтвердила статус медицины катастроф (ФОТО)

Бригада скорой оказалась на месте происшествия раньше, чем ее вызвали.
Авария произошла 14 июля на трассе Харьков – Чугуев.
Бригада скорой, выехавшая на вызов в г. Купянск, увидела, что на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и Volkswagen, и приступила к оказанию первой помощи.
Участниками этой аварии стали двое мужчин. Водителя ВАЗ, который получил многочисленные травмы, передали бригаде экстренной медицинской помощи для госпитализации в харьковскую неотложку. Водителя Volkswagen оставили на месте происшествия.
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Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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