17.07.2019 14:32

ДТП под Харьковом: скорая подтвердила статус медицины катастроф (ФОТО)

Бригада скорой оказалась на месте происшествия раньше, чем ее вызвали.



timeua.info

Авария произошла 14 июля на трассе Харьков – Чугуев.

Бригада скорой, выехавшая на вызов в г. Купянск, увидела, что на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и Volkswagen, и приступила к оказанию первой помощи.

Участниками этой аварии стали двое мужчин. Водителя ВАЗ, который получил многочисленные травмы, передали бригаде экстренной медицинской помощи для госпитализации в харьковскую неотложку. Водителя Volkswagen оставили на месте происшествия.