17.07.2019 14:17

Выборы: правонарушители сражаются с бигбордами и палатками

С начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 355 сообщений о нарушениях избирательного процесса.



06452.com.ua

Как собщает ГУ Нацполиции, 18 сообщений поступили прошедшие сутки в Киевский, Шевченковский, Московский, Новобаварский, Индустриальный, Основянский, Нововодолажский, Балаклейский, Барвенковский, Дергачевский, Изюмский, Первомайский, Чугуевский и Близнюковский отделы полиции.

Так, в Нововодолажский отдела полиции обратилась 69-летняя пенсионерка, которая сообщила, что неизвестные почте в ее адрес прислали посылку от имени кандидата в народные депутаты Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

К Московского отдела полиции обратилась харьковчанка и сообщила, что на перекрестке проспектов Юбилейный и Тракторостроителей неизвестные облили зеленкой прохожих и палатку от кандидата в народные депутаты Украины.

Также поступило обращение члена одной из партий о том, что по проспекту Московскому обнаружено бигборд, который носит уничижительный характер.

В городе Дергачи по улице Сумской Путь краской повреждено бигборд с агитационной информацией политической партии. Проводится проверка.

О нарушении правил агитации обращения поступили в Киевский, Шевченковского, Новобаварского, Основянского, Балаклейского, Барвенковского, Изюмского, Первомайского, Чугуевского и Близнюковского отделов и отделений полиции.

Все заявления и обращения зарегистрированы в Журнале единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Справка. Следователями открыто 41 уголовное производство. Из них 9 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума), 11-по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума), 19 - по ст. 296 (хулиганство), 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работниками полиции составлено 10 административных протоколов: 1 - по ст. 178,1 - по ст. 212-14, 8 - по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За 137 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено.