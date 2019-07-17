За сутки на погранпостах Харьковщины обнаружили у трех человек наркотические вещества и психотропные препараты.

На двух нарушителей указали служебные собаки указали в сообщении Восточного регионального управления ГПСУ в Facebook.
16 июля в пункте пропуска «Гоптовка» во время досмотра рейсового автобуса сообщением «Харьков-Воронеж» состоялось срабатывания служебной собаки на гражданина Украины, 1998 года рождения. Парень следовал на выезд из Украины.
Правоохранители приняли решение об углубленном досмотре вещей и пассажирского места, в ходе которого в конструктивных особенностях автобуса, а именно в шахте воздухосборника кондиционера обнаружили бумажный сверток весом 11 граммов с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно марихуаной.
Другой путешественник, наш соотечественник 1968 года, прибыл в Украину авиарейсом «Варшава-Харьков». При оформлении гражданина и его багажа состоялось срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ. Общей обзорной группой во время проведения углубленного досмотра вещей гражданина, в чемодане были обнаружены два грамма вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения предварительно марихуаны и 25 граммов конфет с надписью «Kannabis».
В третьем случае, гражданин Украины 1971 года пытался ввезти в Украину 120 таблеток психотропного препарата «Клоназепам» общим весом 240 мг через пункт пропуска «Чугуновка», однако и здесь мужчине это не удалось.
Все запрещенные вещества были изъяты в установленном порядке и компетентным органам.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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