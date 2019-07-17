Главная Новости Криминал и происшествия За сутки на погранпостах Харьковщины обнаружили у трех человек наркотические вещества и психотропные препараты.
17.07.2019  14:41   

За сутки на погранпостах Харьковщины обнаружили у трех человек наркотические вещества и психотропные препараты.

На двух нарушителей указали служебные собаки указали в сообщении Восточного регионального управления ГПСУ в Facebook.


// facebook

16 июля в пункте пропуска «Гоптовка» во время досмотра рейсового автобуса сообщением «Харьков-Воронеж» состоялось срабатывания служебной собаки на гражданина Украины, 1998 года рождения. Парень следовал на выезд из Украины.

Правоохранители приняли решение об углубленном досмотре вещей и пассажирского места, в ходе которого в конструктивных особенностях автобуса, а именно в шахте воздухосборника кондиционера обнаружили бумажный сверток весом 11 граммов с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно марихуаной.

Другой путешественник, наш соотечественник 1968 года, прибыл в Украину авиарейсом «Варшава-Харьков». При оформлении гражданина и его багажа состоялось срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ. Общей обзорной группой во время проведения углубленного досмотра вещей гражданина, в чемодане были обнаружены два грамма вещества серо-зеленого цвета растительного происхождения предварительно марихуаны и 25 граммов конфет с надписью «Kannabis».

В третьем случае, гражданин Украины 1971 года пытался ввезти в Украину 120 таблеток психотропного препарата «Клоназепам» общим весом 240 мг через пункт пропуска «Чугуновка», однако и здесь мужчине это не удалось.

Все запрещенные вещества были изъяты в установленном порядке и компетентным органам.

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  наркотики, харьков, отряд, щербаковка, задержение
 
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