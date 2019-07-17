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17.07.2019  15:19   

Под Харьковом пропал подросток (ФОТО)

Разыскивается Максим Шевцов, ушедший из дома неделю назад.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, Барвенковским ОП разыскивается Максим Шевцов, 2002 года рождения.
 
Парень вечером 10 июля ушел из домута до настоящего времени не вернулся.
 
Его приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы русые.
 
Был одет в черную кофту с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам (05757) 4-29-99 (дежурная часть), 0663309216 или 102.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал подросток, розыск, харьков
 
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