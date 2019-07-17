Масштабный пожар на Северной Салтовке: огонь подбирается к домам (ВИДЕО, ФОТО)

Днем 17 июля загорелась трава на болотах.
Фото и видео пожара очевидцы выкладывали в социальных сетях с полудня.
Как сообщает один из харьковских пабликов, «подожгли траву на болотах. Пожар разошелся. Пламя переходит на близлежащие дома по ул. Леся Сердюка. Пожарки стягиваются с близлежащих районов города».
Сообщается, что огонь перекинулся на заправку. На месте пять пожарных машин.
От въезда с окружной в сторону Северной Салтовки перекрыли дорогу. Водителям советуют планировать свои маршруты в объезд Северной Салтовки.
Официальная информация пока неизвестна.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
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