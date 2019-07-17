17.07.2019 15:33

Масштабный пожар на Северной Салтовке: огонь подбирается к домам (ВИДЕО, ФОТО)

Днем 17 июля загорелась трава на болотах.



// Telegram

Фото и видео пожара очевидцы выкладывали в социальных сетях с полудня.

Как сообщает один из харьковских пабликов, «подожгли траву на болотах. Пожар разошелся. Пламя переходит на близлежащие дома по ул. Леся Сердюка. Пожарки стягиваются с близлежащих районов города».

Сообщается, что огонь перекинулся на заправку. На месте пять пожарных машин.

От въезда с окружной в сторону Северной Салтовки перекрыли дорогу. Водителям советуют планировать свои маршруты в объезд Северной Салтовки.

Официальная информация пока неизвестна.