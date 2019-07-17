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17.07.2019  15:25   

Неизвестный «заминировал» пять вузов Харькова

Студентов и преподавателей эвакуируют, взрывчатку ищут.


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Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Льва Ландау и Науки, улицы Валентиновской, Маршала Бажанова и Кирпичева поступили на электронную почту полиции 17 июля.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время продолжается обследование помещений и прилегающей территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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