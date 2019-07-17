17.07.2019 16:19

Серия изнасилований: прокуратура вплотную занялась расследованием

Преступления происходили в лифтах и подъездах домов.



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Прокуратура области процессуально руководит в уголовном производстве по фактам серии изнасилований и покушений на них, совершенных в течение 2018-2019 гг.

На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении за 5 эпизодами противоправной деятельности. Установлено, что большинство преступлений совершено в лифтах жилых многоэтажек Харькова.

Прокуратура области обращается к гражданам, которые возможно пострадали от действий подозреваемого и не подавали заявлений о совершении преступлений в правоохранительные органы с просьбой обратиться к сотрудникам СУ ГУНП в Харьковской области по тел. 705-90-48; (050) 152 51 53.