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17.07.2019  16:19   

Серия изнасилований: прокуратура вплотную занялась расследованием

Преступления происходили в лифтах и подъездах домов.


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Прокуратура области процессуально руководит в уголовном производстве по фактам серии изнасилований и покушений на них, совершенных в течение 2018-2019 гг.
 
На данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении за 5 эпизодами противоправной деятельности. Установлено, что большинство преступлений совершено в лифтах жилых многоэтажек Харькова.
 
Прокуратура области обращается к гражданам, которые возможно пострадали от действий подозреваемого и не подавали заявлений о совершении преступлений в правоохранительные органы с просьбой обратиться к сотрудникам СУ ГУНП в Харьковской области по тел. 705-90-48; (050) 152 51 53.
 
 
 
 
Тэги:  изнасилования, лифт, харьков
 
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