Пожар на Северной Салтовке потушен: ГСЧС (ФОТО)

В Киевском районе Харькова ликвидирован масштабный пожар камыша возле частного сектора.
Пожаре произошел на открытой территории возле улиц Генерала Удовиченко, Леся Сердюка, Ново-Солонецкой и Колосистой.
Пожарных о возгорании сообщили в 12:16, и к месту происшествия немедленно выехали отделения службы спасения на автоцистерне.
На момент прибытия спасателей было установлено, что возле частного сектора горит камыш на площади около 5 га. Существовала угроза распространения пламени на жилые и другие здания. Дополнительно к месту происшествия были направлены еще 9 пожарных автоцистерн.
В 15:15 пожар был локализован, а в 15:29 полностью ликвидирован. На месте происшествия работало 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
Жилые и другие здания не пострадали. Причина возникновения пожара устанавливается.
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