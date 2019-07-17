17.07.2019 16:14

Пожар на Северной Салтовке потушен: ГСЧС (ФОТО)

В Киевском районе Харькова ликвидирован масштабный пожар камыша возле частного сектора.



// ГСЧС

Пожаре произошел на открытой территории возле улиц Генерала Удовиченко, Леся Сердюка, Ново-Солонецкой и Колосистой.

Пожарных о возгорании сообщили в 12:16, и к месту происшествия немедленно выехали отделения службы спасения на автоцистерне.

На момент прибытия спасателей было установлено, что возле частного сектора горит камыш на площади около 5 га. Существовала угроза распространения пламени на жилые и другие здания. Дополнительно к месту происшествия были направлены еще 9 пожарных автоцистерн.



В 15:15 пожар был локализован, а в 15:29 полностью ликвидирован. На месте происшествия работало 10 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Жилые и другие здания не пострадали. Причина возникновения пожара устанавливается.