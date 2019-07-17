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17.07.2019  18:49   

Насильник девушки предстанет перед судом (ФОТО)

Рецидивист подозревается в еще двух преступлениях.


hk.npu.gov.ua
Как сообщалось ранее, 9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница города Первомайский.
 
Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал.
 
Сотрудники сектора криминальной полиции Первомайского ОП в течение нескольких часов установили личность злоумышленника и задержали его.
 
Им оказался 54-летний житель села, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.
 
Следователи Первомайского отдела полиции инкриминируют злоумышленнику преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права на внесение залога. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  изнасилование, пытки, харьков
 
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