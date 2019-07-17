17.07.2019 18:49

Насильник девушки предстанет перед судом (ФОТО)

Рецидивист подозревается в еще двух преступлениях.



hk.npu.gov.ua

Как сообщалось ранее, 9 июля в полицию обратилась 19-летняя жительница города Первомайский.

Она сообщила, что в течение суток неизвестный мужчина удерживал ее в доме и изнасиловал.

Сотрудники сектора криминальной полиции Первомайского ОП в течение нескольких часов установили личность злоумышленника и задержали его

Им оказался 54-летний житель села, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений.

Следователи Первомайского отдела полиции инкриминируют злоумышленнику преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст.127 (пытки) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.