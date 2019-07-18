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18.07.2019  12:19   

Разбуянившийся в кафе пьяный экс-полицейский угрожал копам и бил машину

Неунимавшемуся дебоширу вынесли приговор.


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Червонозаводской райсуд Харькова вынес приговор бывшему преодавателю по стрельбе ХНУВД, который угрожал полицейским и повредил патрульную машину.
 
Согласно расследованию, 11 июля 2017 года в кафе, расположенном на Центральном автовокзале, произошел конфликт между нетрезвым мужчиной и барменом. Фигурант оскорбил женщину и попытался устроить погром в заведении, после чего кто-то из пассажиров вызвал полицию.
 
Прибывшим правоохранителям подсудимый назвал вымышленное имя и мешал оформлять заявление. Он также заявил, что является сотрудником СБУ и уволит патрульных с работы. Когда его все же доставили в Основянский райотдел, хулиган нанес серию ударов по дверям Toyota Prius. Эксперты оценили повреждения машины в сумму более 3,8 тысяч гривен.
 
Впрочем, и после этого буян не успокоился. В райотделе мужчина сообщил, что работает на кафедре огневой подготовки Харьковского национального университета внутренних дел, и если его уволят, то он расправится с полицейскими. 
 
В ходе разбирательства обвиняемый признал свою вину и не стал оспаривать обстоятельства дела. Фигурант также компенсировал причиненный материальный ущерб. Как установил суд, на момент совершения преступления его основным местом работы был взвод полиции в изоляторе временного содержания №1.
 
Вместе с тем, на сайте НАПК содержится информация, что до ноября 2018 года харьковчанин действительно занимал должность в ХНУВД. За хулиганство, а также угрозы по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, его приговорили к двум годам лишения свободы с заменой наказания на однолетний испытательный срок.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
 
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  хулиганство, угрожал и бил машину, харьков
 
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