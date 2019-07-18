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18.07.2019  09:20   

На Жилярди "страйк": эскаватор и две газели

В результате столкновения пострадала только техника


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По данным полиции, 17 июля около 16:00 на улице Жилярди, 96 произошло ДТП.

По предварительной информации, водитель экскаватора-за технической неисправности транспортного средства, а именно разрыв гидравлического шланга, что привело к поломке тормозной системы, столкнулся с автомобилем "Газель", который остановился впереди. В результате удара "Газель" врезалась в автомобиль "ГАЗ-3221", который стоял впереди.

В результате ДТП травмированных нет.

На водителя экскаватора патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, полиция, грузовик, харьков, протокол
 
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