На Жилярди "страйк": эскаватор и две газели

В результате столкновения пострадала только техника
По данным полиции, 17 июля около 16:00 на улице Жилярди, 96 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель экскаватора-за технической неисправности транспортного средства, а именно разрыв гидравлического шланга, что привело к поломке тормозной системы, столкнулся с автомобилем "Газель", который остановился впереди. В результате удара "Газель" врезалась в автомобиль "ГАЗ-3221", который стоял впереди.
В результате ДТП травмированных нет.
На водителя экскаватора патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
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