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18.07.2019  09:46   

В Харькове зарегистрированы очередные разбойные нападения на сотрудников лесхозов

Неизвестные нападавшие украли у адвоката одного из лесхозов 3 тыс. долларов - полиция ведет расследование


// facebook

Об этом СМИ сообщили 18 июля в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, комментируя информацию о том, что в Харькове неизвестные совершили нападение на адвоката одного из лесхозов области.

По данным полиции, сообщение о происшествии возле дома на улице Родниковой поступило в Московский отдела 2 июля около 23:00 от жены потерпевшего.

Полицейские выяснили, что жертвой нападения стал 31-летний харьковчанин. Мужчина возвращался домой вместе с женой, когда у дома к нему подбежали неизвестные. Злоумышленники распылили газ из баллончика в глаза потерпевшему и начали наносить ему удары по голове и туловищу. После чего они выхватили из кармана брюк мужчины 3000 долларов и скрылись.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Досудебное расследование продолжается.

В сети тем временем заявили, что жертвой нападавших стал адвокат одного из лесных хозяйств Харьковской области. "Нападение связывает с профессиональной деятельностью", - говорится в заметке.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  разбой, полиция, харьков, нападение, доллары
 
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