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18.07.2019  11:06   

Тиран, издевавшийся над пожилой матерью, пока она не умерла, получил приговор

50-летнего мужчину приговорили к 9 годам за решеткой, но прокуратура будет добиваться максимального срока.


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В конце декабря 2017 года осужденный во время семейной ссоры жестоко избил 87-летнюю мать. Женщина в течение недели не могла подняться с кровати из получении повреждения. Чтобы досадить матери, сын не давал ей еды и даже воды. Более того, он запугал отца и запретил ему ухаживать за женой и кормить ее. А чтобы пожилой человек никому не сообщил о событиях в доме, злоумышленник запрещал ему пользоваться телефоном.
 
Страдания матери только забавляли тирана. Он придумывал нечеловеческие формы издевательства над беспомощной жертвой, как то разбить сырое яйцо на лицо прикованной к постели женщины.
 
Через неделю в гости к родителям пришла дочь, которая жила отдельно. Она немедленно отвезла еле живую мать в больницу и сообщила о преступлении в полицию. Однако медики отказали в госпитализации, диагностировав у потерпевшей перелом шейки бедра.
 
Через два дня после визита в медучреждение пожилая женщина умерла. По данным экспертизы причиной смерти стала совокупная травма грудной клетки, повлекшая легочно-сердечную недостаточность.
 
Склонность к насилию мужчина проявляґл и раньше. Из-за  постоянных драк от него в свое время ушла жена вместе с сыном. Кроме того, он дважды представал перед судом за нанесение телесных повреждений матери (в 2013 и 2015 годах). Однако мамочка прощала его и жалела, надеясь, что сын исправится.
 
Приговором Ленинского районного суда г. Харькова домашнего тирана признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений старой маме, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Злоумышленнику присудили 9 лет лишения свободы.

По словам руководителя Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерины Шевцовой, прокурор просил в суде максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи (10 лет лишения свободы), поэтому после изучения полного текста приговора планируется обжалования решения первой инстанции в апелляционном порядке.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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