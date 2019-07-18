Торговца оружием задержали с «товаром» и деньгами (ФОТО)

Полицейские изъяли у злоумышленника три единицы огнестрельного оружия и 23 000 гривен, полученные с ее сбыт.
17 июля следователи отдела специальной полиции и сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области задержали 27-летнего харьковчанина.
С целью личного обогащения мужчина сбывал огнестрельное оружие иностранного производства, переработанную под нарезное огнестрельное.
В течение четырех месяцев правоохранители задокументировали четыре факта незаконной деятельности жителя Харькова.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные розыскные действия с целью установления лиц, причастных к преступной схемы. По результатам проведения мероприятий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и направления в суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении задержанного.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Тем не менее набежавшая днем тучка может пролиться кратковременным дождем.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
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