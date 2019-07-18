18.07.2019 11:37

Торговца оружием задержали с «товаром» и деньгами (ФОТО)

Полицейские изъяли у злоумышленника три единицы огнестрельного оружия и 23 000 гривен, полученные с ее сбыт.



// Нацполиция

17 июля следователи отдела специальной полиции и сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области задержали 27-летнего харьковчанина.

С целью личного обогащения мужчина сбывал огнестрельное оружие иностранного производства, переработанную под нарезное огнестрельное.



В течение четырех месяцев правоохранители задокументировали четыре факта незаконной деятельности жителя Харькова.



Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона.



Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



В настоящее время продолжаются неотложные следственные розыскные действия с целью установления лиц, причастных к преступной схемы. По результатам проведения мероприятий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и направления в суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении задержанного.