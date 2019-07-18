18.07.2019 13:41

Все избирательные комиссии взяты под круглосуточную охрану (ФОТО)

Завозится избирательная документация, для чего, как в Харькове, перекрываются улицы.



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С сегодняшнего дня полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии, В Украину уже прибыло более 1,6 тысячи официальных наблюдателей от международных организаций и более ста официальных наблюдателей от иностранных государств. Об этом сегодня, 18 июля, сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

По словам заместителя главы Нацполиции, полицейские уже взяли под круглосуточную охрану все 199 окружных избирательных комиссий. Избирательную документацию завезено на 69 окружных избирательных участков.

«Мы продолжаем обеспечивать правопорядок и сохранения избирательной документации во время ее перевозки на избирательные участки. Поэтому работаем в чрезвычайном режиме », - отметил заместитель Председателя Нацполиции.

Он добавил, что пока Центральной избирательной комиссией зарегистрированы 1602 официальных наблюдателей от международных организаций и 117 официальных наблюдателей от иностранных государств.

Александр Фацевич отметил, что полиция продолжает обеспечивать безопасность и правопорядок во время избирательного процесса.

«За сутки зарегистрировано 465 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. За 20 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также составлен 80 протоколов, из них более 90 процентов уже направлены в суд для принятия соответствующих решений », - сказал Александр Фацевич.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 5308 заявлений и сообщений, связанных с выборами. В основном, эти факты связаны с незаконной агитацией (3135) или подкупом избирателей (605). Кроме того, зафиксировано по 148 сообщений о совершении хулиганства или повреждение имущества.

«Следственными подразделениями начато 273 уголовных производства. В частности, 54 уголовных производства касаются нарушений избирательного законодательства, еще 70 уголовных производств, связанных с проведением избирательной кампании », - сообщил Александр Фацевич.

Ранее сообщалось, что Председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что основной акцент при выборе следует сделать на взаимодействии с обществом и правоохранительными органами на местах.