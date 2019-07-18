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18.07.2019  13:57   

Харьковскому бизнесмену не удалось обмануть ни своего работника ни инспекторов гоструда

Предприимчивый работодатель решил не только не платить работнику за увечья, а с помощью суда отвертеться от сотни тысяч штрафов: не удалось ни то ни другое.


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В марте 2018 году в Главное управления Гоструда в Харьковской области обратился за защитой своих конституционных прав работник, который был травмирован во время выполнения им работ в пользу ЧП Дьяконенко А.Е. 

Заявитель сообщил, что он получил травму правой кисти, работая оператором высечных машины (тигель), ему было разбито 2-5 пальцев правой кисти и была ампутирована фаланги пальцев.

Когда заявитель обратился в ФОТ для получения причитающихся ему выплат, выяснилось, что трудовой договор с ним не заключался и соответствующие отчисления в государственный бюджет не платились.

В апреле 2018 инспекторами труда было проведено инспекционное посещение ФЛП Дьяконенко А.Е. на предмет установления обстоятельств, изложенных в заявлении пострадавшего.

Понимая объем правовой ответственности, субъектом хозяйствования предоставлялись документы не в полном объеме и создавались препятствия в проведении инспекционного посещения.

Проведя подробный анализ всех имеющихся доказательств, уполномоченным должностным лицом Управления Гоструда было принято решение о привлечении ФЛП Дьяконенко А.Е. к штрафу в размере 111 000 690 гривен.

Не согласившись с результатами инспекционного посещения, субъект хозяйствования обратился в суд об отмене результатов мероприятия контроля, свою правовую позицию аргументировал тем, что заявитель - неизвестна ему лицом, не выполняла обязанности в его пользу.

В связи с тем, что действующее законодательство запрещает совершать действия, направленные на сокрытие трудовых отношений между наемными работниками и субъектами хозяйствования, Харьковский окружной административный суд поддержал правовую позицию Управления Гоструда и оставил административный иск ЧП Дьяконенко А.Е. без рассмотрения.

Субъекту хозяйствования придется уплатить штраф в размере 111 000 690 гривен в Государственный бюджет.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  предприниматель, увечье, харьков, суд гоструда штраф
 
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