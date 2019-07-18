18.07.2019 15:14

На Салтовке продавец незаконно заработал, и попался

Противозаконная продажа табака обернулась серьезными проблемами.



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Как сообщает Московский отдел полиции, во время проведения мероприятий Безопасные лето, на территории Московского района, для предотвращения детского пьянства и табакокурение, сотрудниками СЮП Московского ОП был выявлен факт продажи табачных изделий несовершеннолетний в торговом киоске, расположенном по ул Ак. Павлова.

Реализатор привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.