На Салтовке продавец незаконно заработал, и попался

Противозаконная продажа табака обернулась серьезными проблемами.
Как сообщает Московский отдел полиции, во время проведения мероприятий Безопасные лето, на территории Московского района, для предотвращения детского пьянства и табакокурение, сотрудниками СЮП Московского ОП был выявлен факт продажи табачных изделий несовершеннолетний в торговом киоске, расположенном по ул Ак. Павлова.
Реализатор привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: