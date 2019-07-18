За четверых "левых" барменов на дельца наложили почти полумиллионный штраф

Рейд инспекторов гоструда по кондитерским и "харчевням" закончился более чем 446 тысячами штрафа для владельца приватного "общепита".
Во время инспекционного посещения ФЛП Блудов Н.С. инспекторами труда было установлено фактический допуск четырех работников без надлежащего оформления трудовых отношений.
Установлены личности на основании договоров оказания услуг осуществляли работы (услуги) в пользу физического лица - предпринимателя.
Так, исполнители осуществляли услуги, связанные с подготовкой установленного ассортимента алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков; оформлении витрины, прилавка и содержание их в надлежащем состоянии; в предложении, показе, реализации готовых к употреблению безалкогольных, слабоалкогольных, алкогольных напитков, кондитерских изделий, закусок, блюд и т.д.; проведении расчетов с посетителями, ведении необходимых учетов, инвентаризационных зверек, и тому подобное.
Итак, по выясненных при инспекционного посещения обстоятельств и имеющимися признаками было установлено, что эта работа «исполнителей» на самом деле характерна для таких профессий как - бармен. То есть, договоры оказания услуг предусматривали выполнение трудовой функции, что свойственно именно наемным работникам согласно классификатору профессий.
Харьковским окружным административным судом и Вторым апелляционным административным судом поддержано правовую позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области в части признания правомерным и законным постановление вынесенное уполномоченными должностными лицами о наложении штрафа на основании абзаца 2 части 2 статьи 265 КЗоТ Украины за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) в размере 446 000 760 гривен.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
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давл.:
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