18.07.2019 15:20

За четверых "левых" барменов на дельца наложили почти полумиллионный штраф

Рейд инспекторов гоструда по кондитерским и "харчевням" закончился более чем 446 тысячами штрафа для владельца приватного "общепита".



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Во время инспекционного посещения ФЛП Блудов Н.С. инспекторами труда было установлено фактический допуск четырех работников без надлежащего оформления трудовых отношений.

Установлены личности на основании договоров оказания услуг осуществляли работы (услуги) в пользу физического лица - предпринимателя.

Так, исполнители осуществляли услуги, связанные с подготовкой установленного ассортимента алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков; оформлении витрины, прилавка и содержание их в надлежащем состоянии; в предложении, показе, реализации готовых к употреблению безалкогольных, слабоалкогольных, алкогольных напитков, кондитерских изделий, закусок, блюд и т.д.; проведении расчетов с посетителями, ведении необходимых учетов, инвентаризационных зверек, и тому подобное.

Итак, по выясненных при инспекционного посещения обстоятельств и имеющимися признаками было установлено, что эта работа «исполнителей» на самом деле характерна для таких профессий как - бармен. То есть, договоры оказания услуг предусматривали выполнение трудовой функции, что свойственно именно наемным работникам согласно классификатору профессий.

Харьковским окружным административным судом и Вторым апелляционным административным судом поддержано правовую позицию Главного управления Гоструда в Харьковской области в части признания правомерным и законным постановление вынесенное уполномоченными должностными лицами о наложении штрафа на основании абзаца 2 части 2 статьи 265 КЗоТ Украины за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) в размере 446 000 760 гривен.