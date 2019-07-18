Харьковские полицейские раздают водителям номера-потеряшки

Через свою страничку в социальной сети копы обратились к владельцам авто, чьи номерные знаки по различным причинам скопились в управлении полиции.
"Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки!" - призывают харьковские правоохранители.
Во время патрулирования в полицию обращаются граждане по находок автомобильных государственных номерных знаков.
"Присмотритесь внимательно на фото, возможно среди этих номеров ваш
Указанные номерные знаки находятся в управлении патрульной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Шевченко, 315-А.
С собой нужно иметь документ, подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам" - акцентируется в сообщении.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: