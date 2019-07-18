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18.07.2019  16:26   

Харьковские полицейские раздают водителям номера-потеряшки

Через свою страничку в социальной сети копы обратились к владельцам авто, чьи номерные знаки по различным причинам скопились в управлении полиции.


// facebook

"Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки!" - призывают харьковские правоохранители.

Во время патрулирования в полицию обращаются граждане по находок автомобильных государственных номерных знаков. 
"Присмотритесь внимательно на фото, возможно среди этих номеров ваш

Указанные номерные знаки находятся в управлении патрульной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Шевченко, 315-А. 
С собой нужно иметь документ, подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам" - акцентируется в сообщении.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  номер, авто, харьков, возврат
 
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