18.07.2019 16:26

Харьковские полицейские раздают водителям номера-потеряшки

Через свою страничку в социальной сети копы обратились к владельцам авто, чьи номерные знаки по различным причинам скопились в управлении полиции.



// facebook

"Вниманию водителей транспортных средств - вас ждут ваши номерные знаки!" - призывают харьковские правоохранители.

Во время патрулирования в полицию обращаются граждане по находок автомобильных государственных номерных знаков.

"Присмотритесь внимательно на фото, возможно среди этих номеров ваш