18.07.2019 16:49

Выпил на дне рождения и погубил человека в ДТП: приговор вынесен

Поездка стала последней для молодого парня, ехавшего с обвиняемым.



facebook.com

Золочевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который после алкогольных возлияний сел за руль и стал виновником смертельной аварии.

Ночью 28 марта в селе Александровка водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, в результате чего машина вылетела за пределы проезжей части, врезалась в столбик и перевернулась. От полученных травм один из пассажиров, парень 2000 года рождения, скончался на месте. Следователи установили, что виновник трагедии был в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства военнослужащий признал свою вину. Он рассказал, что был в отпуске и отмечал рождение сына. Мужчина выпил около 200 граммов водки, после чего решил отогнать машину отчима. Уроженец Краснокутского района сообщил, что вызвал пострадавшему скорую и не пытался скрыться, а также договорился с потерпевшей о возмещении ущерба.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека, суд приговорил солдата к пяти годам лишения свободы с заменой наказаний на трехлетний испытательный срок. Кроме того, его обязали выплатить близким погибшего 150 тысяч гривен. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.