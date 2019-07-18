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18.07.2019  18:50   

Семейная драма: отчим решил вражду одним ударом ножа

Вынесен приговор мужчине, который убил пасынка.


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Как сообщает Прокуратура, приговором Змиевского районного суда области 57-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, злоумышленнику присудили 7 лет лишения свободы.
 
Обстоятельства дела:
 
Осужденный около 30 лет жил с женщиной, которая имела двух сыновей.
 
Один из них вел асоциальный образ жизни, часто прикладывался к рюмке и постоянно оскорблял домочадцев.
 
В январе 2019 года после празднования Крещения между пасынком и отчимом возник очередной конфликт.
 
Уже после того, как страсти в доме поутихли и все легли спать, 57-летний мужчина решил убить надоедливого родственника. Он ударил потерпевшего ножом в сердце.
 
От несовместимой с жизнью травмы 33-летний мужчина скончался на месте происшествия.
 
Справка:
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, зарезал пасынка, харьков, змиев
 
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