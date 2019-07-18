18.07.2019 18:50

Семейная драма: отчим решил вражду одним ударом ножа

Вынесен приговор мужчине, который убил пасынка.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Змиевского районного суда области 57-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Первомайской местной прокуратуры Константин Щербак, злоумышленнику присудили 7 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Осужденный около 30 лет жил с женщиной, которая имела двух сыновей.

Один из них вел асоциальный образ жизни, часто прикладывался к рюмке и постоянно оскорблял домочадцев.

В январе 2019 года после празднования Крещения между пасынком и отчимом возник очередной конфликт.

Уже после того, как страсти в доме поутихли и все легли спать, 57-летний мужчина решил убить надоедливого родственника. Он ударил потерпевшего ножом в сердце.

От несовместимой с жизнью травмы 33-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.