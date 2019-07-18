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18.07.2019  18:30   

Копы ищут бомбы на почти шестидесяти объектах

Полицейские проверяют информацию о заминировании 56 объектов в Харькове.


//4studio.com.ua
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в 5 гостиницах, 21 жилом доме, 22 торговых заведениях и 8 медицинских учреждениях поступили в полицию 18 июля.
 
В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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