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18.07.2019  18:49   

В Харькове разбился мужчина, упав с высоты

Устанавливается личность погибшего.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове неизвестный мужчина погиб в результате падения с высоты. 
 
Трагедия произошла на улице Данилевского.
 
На вид погибшему было 30-35 лет. После предварительного осмотра тела эксперты пришли к выводу, что гражданин погиб в результате падения с высоты восьмого-девятого этажа.
 
Следователи открыли уголовное по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, труп, харьков, упал с высоты, разбился
 
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