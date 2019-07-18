18.07.2019 18:49

В Харькове разбился мужчина, упав с высоты

Устанавливается личность погибшего.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове неизвестный мужчина погиб в результате падения с высоты.

Трагедия произошла на улице Данилевского.

На вид погибшему было 30-35 лет. После предварительного осмотра тела эксперты пришли к выводу, что гражданин погиб в результате падения с высоты восьмого-девятого этажа.

Следователи открыли уголовное по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.