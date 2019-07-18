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18.07.2019  19:37   

Забрался, поселился и разворовал дом сестры (ФОТО)

Мужчина продавал имущество близкой родственницы.


hk.npu.gov.ua
Злоумышленник знал, что родственники по указанному адресу не проживает, повредил замок и поселился в доме. 
 
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Новобаварский отдел полиции поступило обращение от 65-летнего мужчины. 
 
Потерпевшей сообщил, что из дома пропали их имущество: два холодильника, телевизор, изделия из металла и книги.
 
В совершении данного преступления полицейские разоблачили 63-летнего брата хозяйки дома.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 
ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, обокрал сестру, харьков
 
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