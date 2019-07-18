18.07.2019 19:57

Работник предприятия пойман на крупной взятке (ФОТО)

Правонарушитель задержан при получении взятки в размере 37 000 гривен от частного лица за беспрепятственное переоформления договора на электроснабжение и согласование технической документации.



hk.npu.gov.ua

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковской области в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.