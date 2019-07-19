Перед ДК Железнодорожников столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла 18 июля около 15:30 на ул. Большой Панасовской, 90/1.
Участниками ДТП стали автомобили Toyota и Volkswagen, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое пассажиров автомобиля Volkswagen, которых медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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