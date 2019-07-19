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19.07.2019  09:04   

Утром в Харькове и Люботине подорвали банкоматы (ФОТО)

Полиция разыскивает лиц, взорвали банкоматы в Харькове и пригороде.


// Нацполиция

Информация о взрывах банкоматов поступили в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботин.

В Харькове подорвали банкомат «Приватбанка» на улице Вальтера, 6. Установлено, внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.

Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине.

На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, подорвали, полиция, харьков
 
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