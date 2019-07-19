19.07.2019 09:04

Утром в Харькове и Люботине подорвали банкоматы (ФОТО)

Полиция разыскивает лиц, взорвали банкоматы в Харькове и пригороде.



// Нацполиция

Информация о взрывах банкоматов поступили в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботин.



В Харькове подорвали банкомат «Приватбанка» на улице Вальтера, 6. Установлено, внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.

Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине.

На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.



Сумма похищенных денежных средств устанавливается.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Следствие продолжается.