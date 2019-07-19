Утром в Харькове и Люботине подорвали банкоматы (ФОТО)

Полиция разыскивает лиц, взорвали банкоматы в Харькове и пригороде.
Информация о взрывах банкоматов поступили в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботин.
В Харькове подорвали банкомат «Приватбанка» на улице Вальтера, 6. Установлено, внутри сейфового отсека банкомата произошел взрыв неизвестного вещества.
Аналогичным образом неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Шевченко в Люботине.
На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
Сумма похищенных денежных средств устанавливается.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Следствие продолжается.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
влажн.:
давл.:
ветер: