19.07.2019 10:20

Горячая страда: на поле во время уборочной загорелся комбайн, пострадали люди (ФОТО)

Огонь вспыхнул из-за неисправности техники



// ГСЧС

Пожар произошел на небольшом пшеничном поле частного фермерского хозяйства в с. Ходунаевка Краснокутского района Харьковской области.

Около двух часов дня 18 июля там во время работы загорелся комбайн «BIZON - Z110», 1996 года выпуска.

На тушение выезжало районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне.

Когда спасатели приехали на поле, огнем был охвачен весь комбайн на площади 20 кв.м. Кроме того, огонь перекинулся на стерню.

Пытаясь самостоятельно потушить пламя получили ожоги: водитель комбайна, 43-летний мужчина, и его 17-летний сын. От дальнейшей госпитализации они отказались.

За полчаса пожар был локализован, на полную ликвитдацию очагов возгорания пожарных понадобилось полтора часа.

Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы двигателя комбайна.