19.07.2019 10:32

На Ньютона две иномарки затруднили проезд водителям (ФОТО)

Около девяти часов утра 19 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на ул. Ньютона, 107.



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Там столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель авто Daewoo столкнулся с автомобилем Mitsubishi, нарушив п. 16.13 Правил дорожного движения Украины.

На водителя Daewoo полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.

По словам очевидцев, авария перегородила полосу движения, оставив водителям только один ряд для проезда.