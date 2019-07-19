На Ньютона две иномарки затруднили проезд водителям (ФОТО)

Около девяти часов утра 19 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на ул. Ньютона, 107.
Там столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель авто Daewoo столкнулся с автомобилем Mitsubishi, нарушив п. 16.13 Правил дорожного движения Украины.
На водителя Daewoo полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.
По словам очевидцев, авария перегородила полосу движения, оставив водителям только один ряд для проезда.
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