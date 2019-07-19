Главная Новости Криминал и происшествия На Ньютона две иномарки затруднили проезд водителям (ФОТО)
19.07.2019  10:32   

На Ньютона две иномарки затруднили проезд водителям (ФОТО)

Около девяти часов утра 19 июля произошло дорожно-транспортное происшествие на ул. Ньютона, 107.


// Facebook

Там столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель авто Daewoo столкнулся с автомобилем Mitsubishi, нарушив п. 16.13 Правил дорожного движения Украины.

На водителя Daewoo полицейские составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы на рассмотрение суда.

По словам очевидцев, авария перегородила полосу движения, оставив водителям только один ряд для проезда.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Криминал и происшествия Перед ДК Железнодорожников столкнулись две иномарки (ФОТО) 18.07 Криминал и происшествия Выпил на дне рождения и погубил человека в ДТП: приговор вынесен 18.07 Криминал и происшествия На Жилярди "страйк": эскаватор и две газели (ФОТО)
 
 

Видео

Александр Куницкий не может быть депутатом с двойным гражданством. Президент
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 