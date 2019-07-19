Главная Новости Криминал и происшествия В поселке Жихарь нашли арсенал поржавевших боеприпасов (ФОТО)
19.07.2019  11:50   

В поселке Жихарь нашли арсенал поржавевших боеприпасов (ФОТО)

Все опасные находки благополучно вывезли и подорвали в специальном месте.


// Нацполиция

За прошедшие сутки пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС разминировали более 1900 боеприпасов. Работы проводились в Основянском районе Харькова и Змиевском районе области.

В лесном массиве поселка Жихор Основянского района Харькова пиротехники аварийно-спасательного отряда разминировали 20 артснарядов калибра 20 150 и 158 мм, 7 минометных мин калибра 50 и 81 мм, а также около 1900 патронов.

А недалеко от автотрассы Новая Водолага – Мелиховка Нововодолажского района пиротехники разминировали 2 минометные мины калибра 82 мм, неподалеку от села Береке Первомайского района – артснаряд 75 мм.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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