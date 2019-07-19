В поселке Жихарь нашли арсенал поржавевших боеприпасов (ФОТО)

Все опасные находки благополучно вывезли и подорвали в специальном месте.
За прошедшие сутки пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС разминировали более 1900 боеприпасов. Работы проводились в Основянском районе Харькова и Змиевском районе области.
В лесном массиве поселка Жихор Основянского района Харькова пиротехники аварийно-спасательного отряда разминировали 20 артснарядов калибра 20 150 и 158 мм, 7 минометных мин калибра 50 и 81 мм, а также около 1900 патронов.
А недалеко от автотрассы Новая Водолага – Мелиховка Нововодолажского района пиротехники разминировали 2 минометные мины калибра 82 мм, неподалеку от села Береке Первомайского района – артснаряд 75 мм.
Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
влажн.:
давл.:
ветер: