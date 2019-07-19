Злоумышленников, подорвавших сегодня утром банкоматы, разыскивает полиция (ФОТО)

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, утром 19 июля в Харькове и Люботине неизвестные подорвали два банкомата.
Информация о подрыве банкомата по улице Вальтера в Харькове поступила в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботина сообщили о подрыве банкомата, расположенного по улице Шевченко.
Пострадавших в результате происшествий нет.
На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.
Установлено, что оба банкомата подорвали взрівом неизвестного вещества внутри сейфового отсека.
Сумма похищенных денежных средств устанавливается.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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