19.07.2019 12:03

Злоумышленников, подорвавших сегодня утром банкоматы, разыскивает полиция (ФОТО)

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.



// Нацполиция

Напомним, утром 19 июля в Харькове и Люботине неизвестные подорвали два банкомата.

Информация о подрыве банкомата по улице Вальтера в Харькове поступила в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботина сообщили о подрыве банкомата, расположенного по улице Шевченко.



Пострадавших в результате происшествий нет.



На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.



Установлено, что оба банкомата подорвали взрівом неизвестного вещества внутри сейфового отсека.

Сумма похищенных денежных средств устанавливается.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.