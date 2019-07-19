Главная Новости Криминал и происшествия Злоумышленников, подорвавших сегодня утром банкоматы, разыскивает полиция (ФОТО)
19.07.2019  12:03   

Злоумышленников, подорвавших сегодня утром банкоматы, разыскивает полиция (ФОТО)

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.


// Нацполиция

Напомним, утром 19 июля в Харькове и Люботине неизвестные подорвали два банкомата.

Информация о подрыве банкомата по улице Вальтера в Харькове поступила в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботина сообщили о подрыве банкомата, расположенного по улице Шевченко.

Пострадавших в результате происшествий нет.

На место происшествия выезжала следственно-оперативные группы территориальных подразделений и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Установлено, что оба банкомата подорвали взрівом неизвестного вещества внутри сейфового отсека.

Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, подорвали, полиция, харьков
 
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