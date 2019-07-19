19.07.2019 13:11

Бомб нет: полиция проверила 56 объектов (ФОТО)

Информация о заминировании в Харькове не подтвердилась



hk.npu.gov.ua

Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных зданий эвакуировали 2250 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в 5 гостиницах, 21 жилом доме, 22 торговых заведениях и 8 медицинских учреждениях поступили в полицию 18 июля.

По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

Информации внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.