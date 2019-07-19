Бомб нет: полиция проверила 56 объектов (ФОТО)

Информация о заминировании в Харькове не подтвердилась
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
влажн.:
давл.:
ветер: