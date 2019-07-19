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19.07.2019  13:11   

Бомб нет: полиция проверила 56 объектов (ФОТО)

Информация о заминировании в Харькове не подтвердилась


hk.npu.gov.ua
Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных зданий эвакуировали 2250 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в 5 гостиницах, 21 жилом доме, 22 торговых заведениях и 8 медицинских учреждениях поступили в полицию 18 июля.
 
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.
 
Информации внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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