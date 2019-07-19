19.07.2019 14:19

Прокуратура выручила парня из беды (ФОТО)

Возобновление прав парня-сироты спасло подростка в очень сложной ситуации.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратура области принимает меры по обеспечению конституционных прав и свобод несовершеннолетних, содержащихся в Харьковском СИЗО.

одним из таких случаев стлва история 17-летнего подростка, который в феврале 2018 года был помещен в следственный изолятор. Во время его пребывания в нем у несовершеннолетнего умерла мама.

При этом отца у парня не было.

Оставшись без матери, несовершеннолетний должен был получить соответствующую пенсионную выплату по потере кормильца.

Чтобы реализовать права ребенка-сироты прокурор отдела прокуратуры области Екатерина Пасхальный неоднократно обращалась в компетентные инстанции, которые по закону должны заниматься юношей до момента назначения официального опекуна.

Однако они не приняли необходимые меры для того, чтобы несовершеннолетний мог получить предусмотренную законом помощь.

Совместными действиями прокурора и работников СИЗО в правах ребенка удалось восстановить.

В мае 2019 года юноше, котоый уже достиг совершеннолетия, помогли составить заявление на получение пенсии.

Документ передали в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, после чего парню насчитали пенсию по потере кормильца.

16 июля ювенальный прокурор и пенитенциарники с участием представителя банковского учреждения вручили ребенку-сироте карточку, на которую уже перечислено социальную выплату в сумме более 19 тыс. грн.