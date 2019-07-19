19.07.2019 14:49

Выборы: кандидаты угрожают и подкупают

Продолжаются нарушения на выборах.



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Так, 18 июля следователи Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины по факту обращения кандидата в народные депутаты Украины о принятии мер к владельцам или водителей двух автомобилей, в которых находится незаконная печатная продукция - листовки.

Правоохранители обнаружили одну из машин и изъяли типографским продукцию с компрометирующей информацией о заявителе. При осмотре указанного транспортного средства владельца или водителя автомобиля на месте происшествия не было, место их нахождения устанавливается. Проводится досудебное расследование.

В Балаклейском отделе полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 157 по заявлению исполняющего обязанности председателя общественной организации "Общественный контроль действует" - официального наблюдателя избирательного процесса относительно препятствования ему со стороны одного из кандидатов в народные депутаты в осуществлении своих обязанностей в качестве наблюдателя во время встречи кандидата с избирателями.

В Нововодолажский отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что якобы в селе Просяное через почту кандидат в народные депутаты Украины рассылает аптечки с медикаментами. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины.

В Шевченковском районе Харькова зарегистрировано сообщение о том, что представители народного депутата ходят по общежитиям и предлагают деньги студентам за то, чтобы они проголосовали за определенного кандидата. Проводится проверка.

В Главное управление полиции 18 июля поступило заявление кандидата в народные депутаты Украины о размещении в сети Интернет видеоролика, на котором группа неустановленных лиц выражает угрозы лицам, которые в настоящее время принимают участие во внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Большинство других сообщений и обращений граждан, поступивших в территориальных отделов и отделений полиции Харькова и области, касались правил размещения агитационных материалов и проведения агитации.

Все заявления и обращения зарегистрированы в Журналах единого учета территориальных отделов и отделений полиции, продолжаются проверки.

Справка. С начала предвыборной кампании полицейские Харьковщины зарегистрировали 397 сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Следователями открыто 45 уголовных производств. Из них 12 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума), 12 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума), 19 - по ст. 296 (хулиганство), 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, работниками полиции составлено 11 административных протоколов: 1 - по ст. 178,1 - по ст. 212-14, 9 - по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 160 заявлениями во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено.