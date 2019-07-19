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19.07.2019  16:32   

Подрыв банкоматов: открыты уголовные дела

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.


// Нацполиция

Следователями Киевского отдела полиции по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Работники Люботинького отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, утром 19 июля в Харькове и Люботине неизвестные подорвали два банкомата.

Информация о подрыве банкомата по улице Вальтера в Харькове поступила в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботина сообщили о подрыве банкомата, расположенного по улице Шевченко.

Установлено, что оба банкомата подорвали взрівом неизвестного вещества внутри сейфового отсека. Сумма похищенных денежных средств устанавливается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, подорвали, харьков
 
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