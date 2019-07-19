19.07.2019 16:32

Подрыв банкоматов: открыты уголовные дела

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.



// Нацполиция

Следователями Киевского отдела полиции по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Работники Люботинького отделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Максимальное наказание в соответствии с санкциями статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.



Напомним, утром 19 июля в Харькове и Люботине неизвестные подорвали два банкомата.

Информация о подрыве банкомата по улице Вальтера в Харькове поступила в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботина сообщили о подрыве банкомата, расположенного по улице Шевченко.



Установлено, что оба банкомата подорвали взрівом неизвестного вещества внутри сейфового отсека. Сумма похищенных денежных средств устанавливается.