19.07.2019 18:53

Мошенничество: фиктивные тендеры вышли директору предприятия боком

Махинатор предстанет перед судом.



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Харьковская местная прокуратура № 5 направила в Червонозаводский суда. Харькова обвинительный акт в отношении директора и двух работников одного из харьковских заводов, подозреваемых в создании схемы завладения бюджетными средствами.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в течение 2016-2017 гг. Директор завода и его подчиненные нашли нескольких подставных лиц, на которых зарегистрировали липовые фирмы. Эти ФЛП выдавались за дилеров харьковского завода, который якобы специализируется на изготовлении спортивного оборудования. Хотя, по данным фискальной службы, такой деятельности завод не производил.

Фиктивные предприятия участвовали в публичных закупках по всей Украине и стали победителями торгов на поставку спортоборудование (акробатические дорожки, канаты и т.д.) в ряд учебных заведений.

Подозреваемые предоставляли в образовательных учреждений накладные о якобы поставленный инвентарь, а представители вузов и училищ подписывали документы, еще не получив заказ. За «фейковые» поставки злоумышленники получали средства из госбюджета и распоряжались ими по своему усмотрению. В общем им удалось незаконно обогатиться на 870 тыс. Грн.

Сообщники также придумали, как скрыть фактическое отсутствие якобы поставленного спортивного оборудования в учебных заведениях. Для этого они заключали ложные договоры на ответственное хранение товара с заводом, где работали. Однако во время обысков ни оборудования на предприятии не выявлено.

За завладение чужим имуществом путем служебных злоупотреблений и составление и выдачу заведомо ложных документов (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины) обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Справка:

По сделки с поддельными документами (ст. 358 УК Украины) уже осуждены представителя одного из херсонских учебных заведений Еще по одному эпизоду в отношении работника образовательного учреждения Одесской направлено в суд соглашение о признании виновности. Кроме того, следственным путем проверяется причастность к противоправным действиям представителей других учебных заведений, куда подозреваемые имели поставить оборудование.