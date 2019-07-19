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19.07.2019  19:52   

Залетный водила стал виновником ДТП с двумя пострадавшими: приговор вынесен

Одессит отделался компенсацией.


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Изюмский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор по делу о ДТП в городе с двумя пострадавшими. 
 
Согласно данным расследования 17 сентября 2015 года водитель автомобиля Иж-27175 при выезде от дома №50 на проспекте Независимости в Изюме не пропустил мотоцикл Yamaha. В результате столкновения водитель байка получил двойной перелом левой ноги, а его несовершеннолетняя пассажирка - перелом одной из костей таза с ушибами головы и тела. Экперты квалифицировали их травмы как телесные повреждения средней тяжести.
 
В ходе разбирательства обвиняемый не признал своей вины и заявил, что не нарушал правила дорожного движения. По словам мужчины, он остановился, чтобы пропустить мотоцикл, и пострадавший сам врезался в него. Причиной аварии уроженец Одесской области назвал большую скорость байка.
 
Однако и потерпевшие, и большинство свидетелей заявили, что виновник ДТП не включил "поворотник" и выехал на встречную полосу. Суд приговорил водителя к шести месяцам ареста с трехлетним запретом управлять транспортными средствами, однако освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Кроме того, мужчину обязали компенсировать потерпевшим стоимость лечения и заплатить каждому по десять тысяч гривен за моральный ущерб. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
 
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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