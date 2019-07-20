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20.07.2019  11:59   

Дело банды, нападавшей на инкассаторов, довели до суда (ФОТО)

Участники банды на протяжении 7 лет совершали вооруженные разбои на инкассаторов. Сумма ущерба составляет не менее 15 миллионов гривен.


// Нацполиция

Полицейские разоблачили банду в 2016 году. В июле того года в поселке Купянск-Узловой Купянского района участники группы напали на инкассаторов, угрожая огнестрельным оружием.

Организатором группы стал уроженец Киева, 1976 года рождения. Он подыскал участников, осуществлял руководство преступной группировкой, координировал действия каждого из участников, консультировал их. В состав банды также вошли жители Киева и Харьковской области, которые действовали в соответствии с четко распределенных ролей.

Документирования и разоблачения банды осложнялось тем, что в ее состав входили бывший инкассатор банковского учреждения и бывший работник правоохранительных структур. Они были четко осведомлены об осуществлении охраны банковскими учреждениями, оперативные возможности правоохранительных органов, меры конспирации и имели навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что участники группы причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в разные годы на территории Харьковской и других областей Украины. В частности, речь идет не только о вооруженных разбойных нападения, но и о покушении на заказное убийство.

Сумма ущерба, нанесенного пострадавшим в результате преступной деятельности банды, составляет не менее 15 миллионов гривен.

Во время проведения обысков в гаражных помещениях и по месту жительства членов группы был обнаружен и изъят арсенал оружия и боеприпасов. В частности, подствольные гранатометы, боевые и реактивные противотанковые гранаты, тротиловые шашки и пластид.

Сейчас подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Обвинительный акт по преступной группе лиц направлен в Днепровский районный суд Киева.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банда, инкассатор, нападение, суд, харьков
 
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