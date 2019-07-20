Главная Новости Криминал и происшествия На Белгородском шоссе Hyundai врезался в столб и вылетел на велодорожку (ФОТО)
20.07.2019  12:16   

На Белгородском шоссе Hyundai врезался в столб и вылетел на велодорожку (ФОТО)

Авария произошла 19 июля около восьми часов вечера.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля "Hyundai" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля "Hyundai".

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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