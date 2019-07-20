На Белгородском шоссе Hyundai врезался в столб и вылетел на велодорожку (ФОТО)

Авария произошла 19 июля около восьми часов вечера.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Hyundai" не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля "Hyundai".
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
День своеволия и своемыслия. Любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. Гораздо уместнее найти общие интересы, установив личный контакт.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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