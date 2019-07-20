20.07.2019 13:16

Трое нелегалов не дошли в Россию

Троих граждан Узбекистана, которые пытались попасть на территорию Российской Федерации, пересекая государственную границу вне пунктов пропуска, задержали пограничники Харьковского отряда.



// Госпогранслужба

Инспекторы пограничной службы «Тимофеевка» в 40 метрах от государственной границы обнаружили трех граждан Узбекистана в возрасте от 34 до 29 лет, которые в пешем порядке двигались с территории Украины в сторону сопредельного государства.

В ходе общения задержанные признались, что пытались пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска, потому что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

За попытку незаконного нарушения государственной границы горе-путешественникам грозит административная ответственность, их дальнейшую судьбу решит суд.