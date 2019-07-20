Трое нелегалов не дошли в Россию

Троих граждан Узбекистана, которые пытались попасть на территорию Российской Федерации, пересекая государственную границу вне пунктов пропуска, задержали пограничники Харьковского отряда.
Инспекторы пограничной службы «Тимофеевка» в 40 метрах от государственной границы обнаружили трех граждан Узбекистана в возрасте от 34 до 29 лет, которые в пешем порядке двигались с территории Украины в сторону сопредельного государства.
В ходе общения задержанные признались, что пытались пересечь границу в обход установленных пунктов пропуска, потому что им запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
За попытку незаконного нарушения государственной границы горе-путешественникам грозит административная ответственность, их дальнейшую судьбу решит суд.
День своеволия и своемыслия. Любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. Гораздо уместнее найти общие интересы, установив личный контакт.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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