Выловленная рыба оказалась дорогой для пойманного браконьера (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству более 6 тысяч грн.
18 июля Харьковский рыбоохранный патруль задокументировал факт незаконной добычи водных биоресурсов на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Богуславка Боровского района Харьковской области.
Около 10:00 утра задержан нарушитель, ловивший рыбу пятью лесковыми сетками. Мужчине удалось поймать: 20 лещей, 11 густер, 2 щук, 1 сома, 2 линя, 12 серебряных карасей, 3 окунейЮ 6 плотвичек и 1 красноперку. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 6 426,00 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
День своеволия и своемыслия. Любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. Гораздо уместнее найти общие интересы, установив личный контакт.
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