Главная Новости Криминал и происшествия Выловленная рыба оказалась дорогой для пойманного браконьера (ФОТО)
20.07.2019  16:45   

Выловленная рыба оказалась дорогой для пойманного браконьера (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству более 6 тысяч грн.


//khr.darg.gov.ua

18 июля Харьковский рыбоохранный патруль задокументировал факт незаконной добычи водных биоресурсов на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Богуславка Боровского района Харьковской области.

Около 10:00 утра задержан нарушитель, ловивший рыбу пятью лесковыми сетками. Мужчине удалось поймать: 20 лещей, 11 густер, 2 щук, 1 сома,  2 линя, 12 серебряных карасей, 3 окунейЮ 6 плотвичек и 1 красноперку. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 6 426,00 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 Криминал и происшествия Браконьер запасся рыбой по тысяче гривен за килограмм (ФОТО) 12.07 Криминал и происшествия Нарушитель нанес более 4 тысяч гривен убытков 03.07 Криминал и происшествия О браконьерах и их улове рассказали в рыбоохранном патруле (ФОТО)
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке отпраздновали день рождения слонихи Тенди. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 