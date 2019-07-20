20.07.2019 16:45

Выловленная рыба оказалась дорогой для пойманного браконьера (ФОТО)

На Краснооскольском водохранилище нарушитель нанес ущерб рыбному хозяйству более 6 тысяч грн.



//khr.darg.gov.ua

18 июля Харьковский рыбоохранный патруль задокументировал факт незаконной добычи водных биоресурсов на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Богуславка Боровского района Харьковской области.



Около 10:00 утра задержан нарушитель, ловивший рыбу пятью лесковыми сетками. Мужчине удалось поймать: 20 лещей, 11 густер, 2 щук, 1 сома, 2 линя, 12 серебряных карасей, 3 окунейЮ 6 плотвичек и 1 красноперку. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 7 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составляют 6 426,00 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.