20.07.2019 16:36

В день тишины правоохранители зарегистрировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине

Сводка составлена по состоянию на 15:00.



// Патрульная полиция

Так, работниками Шевченковского, Киевского, Московского, Лозовского, Чугуевского, Изюмского отделов полиции зафиксировано 11 фактов размещения плакатов, баннеров, листовок и билбордов с предвыборной агитацией политических партий и кандидатов в народные депутаты Украины.



Кроме того, в полицию обратился 60-летний харьковчанин, который обнаружил свое отсутствие в списках избирателей.



В Слободском районе неизвестный гражданин у подъезда дома агитировал граждан против одного из кандидатов в народные депутаты Украины.



Жительница села Кисовка Коломакского района обратилась в полицию с информацией о том, что в поселке Коломак группа лиц проводила социологический опрос граждан относительно выборов.



В Шевченковский отдел полиции с сообщением обратился местный житель. Мужчина рассказал об обнаружении в сети Интернет видеоролика о том, что группа лиц в разных районах Харькова предоставляет избирателям неправомерную выгоду за голосование ними за определенного кандидата на выборах.



Все сообщения должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений отделов и отделений полиции. Проводится проверка.