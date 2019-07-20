В день тишины правоохранители зарегистрировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине

Сводка составлена по состоянию на 15:00.
Так, работниками Шевченковского, Киевского, Московского, Лозовского, Чугуевского, Изюмского отделов полиции зафиксировано 11 фактов размещения плакатов, баннеров, листовок и билбордов с предвыборной агитацией политических партий и кандидатов в народные депутаты Украины.
Кроме того, в полицию обратился 60-летний харьковчанин, который обнаружил свое отсутствие в списках избирателей.
В Слободском районе неизвестный гражданин у подъезда дома агитировал граждан против одного из кандидатов в народные депутаты Украины.
Жительница села Кисовка Коломакского района обратилась в полицию с информацией о том, что в поселке Коломак группа лиц проводила социологический опрос граждан относительно выборов.
В Шевченковский отдел полиции с сообщением обратился местный житель. Мужчина рассказал об обнаружении в сети Интернет видеоролика о том, что группа лиц в разных районах Харькова предоставляет избирателям неправомерную выгоду за голосование ними за определенного кандидата на выборах.
Все сообщения должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений отделов и отделений полиции. Проводится проверка.
День своеволия и своемыслия. Любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. Гораздо уместнее найти общие интересы, установив личный контакт.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: