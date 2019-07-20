Главная Новости Криминал и происшествия В день тишины правоохранители зарегистрировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине
20.07.2019  16:36   

В день тишины правоохранители зарегистрировали 16 сообщений о нарушении избирательного законодательства на Харьковщине

Сводка составлена по состоянию на 15:00.


// Патрульная полиция

Так, работниками Шевченковского, Киевского, Московского, Лозовского, Чугуевского, Изюмского отделов полиции зафиксировано 11 фактов размещения плакатов, баннеров, листовок и билбордов с предвыборной агитацией политических партий и кандидатов в народные депутаты Украины.

Кроме того, в полицию обратился 60-летний харьковчанин, который обнаружил свое отсутствие в списках избирателей.

В Слободском районе неизвестный гражданин у подъезда дома агитировал граждан против одного из кандидатов в народные депутаты Украины.

Жительница села Кисовка Коломакского района обратилась в полицию с информацией о том, что в поселке Коломак группа лиц проводила социологический опрос граждан относительно выборов.

В Шевченковский отдел полиции с сообщением обратился местный житель. Мужчина рассказал об обнаружении в сети Интернет видеоролика о том, что группа лиц в разных районах Харькова предоставляет избирателям неправомерную выгоду за голосование ними за определенного кандидата на выборах.

Все сообщения должным образом зарегистрированы в Журналах единого учета заявлений и сообщений отделов и отделений полиции. Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, нарушение, полиция, харьков
 
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