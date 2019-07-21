Полицейские серьезно пострадали в ДТП под Харьковом (ФОТО)

Авария произошла 20 июля около 14:45 на перекрестке улиц Правды и Чумацкой в городе Изюме.
Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками.
Навстречу ему из Харькова по автодороге Киев-Харьков-Довжанский ехал легковой автомобиль Ford, который не пропустил полицейский автомобиль, в результате чего и произошло лобовое столкновение.
В аварии пострадали двое полицейских. С телесными повреждениями госпитализированы в Изюмской центральной городской больницы. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Водитель и трое пассажиров автомобиля «Ford» также были доставлены в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи они были отпущены домой.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств аварии.
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