Из взорванных банкоматов украли миллион

В одном из взорванных банкоматов грабители унесли более 800 тысяч гривен, а во втором - около 150 тысяч.

Примечательно, что ограбление произошло с разницей во времени менее чем час.

Напомним, утром 19 июля в Харькове и Люботине неизвестные подорвали два банкомата. Информация о подрыве банкомата по улице Вальтера в Харькове поступила в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботина сообщили о подрыве банкомата, расположенного по улице Шевченко.



В обоих случаях были возбуждены уголовные производства по ст.185 (кража), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.