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21.07.2019  11:19   

Из взорванных банкоматов украли миллион

Стало известно, сколько денег забрали из двух взорванных в Харькове и Изюме банкоматов.


// Нацполиция

Общая сумма средств, которыми удалось завладеть грабителям, в результате ограбления двух банкоматов в Харькове составляет около миллиона гривен, сообщили УНН в правоохранительных органах.

В одном из взорванных банкоматов грабители унесли более 800 тысяч гривен, а во втором - около 150 тысяч.

Примечательно, что ограбление произошло с разницей во времени менее чем час.

Напомним, утром 19 июля в Харькове и Люботине неизвестные подорвали два банкомата. Информация о подрыве банкомата по улице Вальтера в Харькове поступила в Киевский отдел полиции в 3:40, а в 4:20 – в полицию города Люботина сообщили о подрыве банкомата, расположенного по улице Шевченко.

В обоих случаях были возбуждены уголовные производства по ст.185 (кража), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

 

Тэги:  банкомат, подорвали, харьков
 
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