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21.07.2019  11:36   

День выборов: нарушители рвут бюллетени на избирательных участках

Первые нарушения избирательного законодательства зафиксированы на участках в Харькове


// Нацполиция

Инциденты произошли на избирательных участках в Киевском и Индустриальном районах города.

В Киевский отдел полиции обратилась председатель комиссии и сообщила, что на избирательном участке по улице Продольной 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны. Полицейские, дежурившие на участке, прекратили действия правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проводится проверка.

Два аналогичных факты были зафиксированы полицией Индустриального района. На разных участках женщины порвали свои бюллетени.

Все трое правонарушителей будут привлечены к административной ответственности. Сейчас полиция проводит проверку данных фактов.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, бюллетень, полиция, харьков
 
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