День выборов: нарушители рвут бюллетени на избирательных участках

Первые нарушения избирательного законодательства зафиксированы на участках в Харькове
Инциденты произошли на избирательных участках в Киевском и Индустриальном районах города.
В Киевский отдел полиции обратилась председатель комиссии и сообщила, что на избирательном участке по улице Продольной 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны. Полицейские, дежурившие на участке, прекратили действия правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проводится проверка.
Два аналогичных факты были зафиксированы полицией Индустриального района. На разных участках женщины порвали свои бюллетени.
Все трое правонарушителей будут привлечены к административной ответственности. Сейчас полиция проводит проверку данных фактов.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
влажн.:
давл.:
ветер: