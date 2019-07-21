21.07.2019 11:36

День выборов: нарушители рвут бюллетени на избирательных участках

Первые нарушения избирательного законодательства зафиксированы на участках в Харькове



// Нацполиция

Инциденты произошли на избирательных участках в Киевском и Индустриальном районах города.



В Киевский отдел полиции обратилась председатель комиссии и сообщила, что на избирательном участке по улице Продольной 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвал свой бюллетень и выбросил его возле урны. Полицейские, дежурившие на участке, прекратили действия правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проводится проверка.



Два аналогичных факты были зафиксированы полицией Индустриального района. На разных участках женщины порвали свои бюллетени.

Все трое правонарушителей будут привлечены к административной ответственности. Сейчас полиция проводит проверку данных фактов.