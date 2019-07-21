Красили погреб и потеряли сознание: ГСЧСники спасли двух мужчин (ФОТО)

В Новобаварском районе спасатели подняли из погреба двух человек.
Инцидент произошел 20 июля около семи часов вечера на улие Григорьевской, 86-б.
Получив сигнал, спасатели быстро выехали по указанному адресу одним аварийно-спасательным отделением в составе 5 человек.
По приезду на место происшествия выяснилось, что при окраске металлических конструкций погреба потеряли сознание двое мужчин 1962 и 1946 рождения, которые не могут самостоятельно подняться вверх.
В 19:41 спасатели провели мероприятия по изъятию пострадавших из погреба. Они были направлены в больницу №2 города Харькова. Состояние пострадавших – средней тяжести.
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