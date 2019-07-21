Главная Новости Криминал и происшествия Красили погреб и потеряли сознание: ГСЧСники спасли двух мужчин (ФОТО)
21.07.2019  12:42   

Красили погреб и потеряли сознание: ГСЧСники спасли двух мужчин (ФОТО)

В Новобаварском районе спасатели подняли из погреба двух человек.


// ГСЧС

Инцидент произошел 20 июля около семи часов вечера на улие Григорьевской, 86-б.

Получив сигнал, спасатели быстро выехали по указанному адресу одним аварийно-спасательным отделением в составе 5 человек.

По приезду на место происшествия выяснилось, что при окраске металлических конструкций погреба потеряли сознание двое мужчин 1962 и 1946 рождения, которые не могут самостоятельно подняться вверх.

В 19:41 спасатели провели мероприятия по изъятию пострадавших из погреба. Они были направлены в больницу №2 города Харькова. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, потерял сознание, отравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Криминал и происшествия В поселке Жихарь нашли арсенал поржавевших боеприпасов (ФОТО) 16.07 Криминал и происшествия Две девушки залезли на крышу Павловского, снимать пришлось спасателям (ВИДЕО, ФОТО) 11.07 Криминал и происшествия Ребенок заигрался и застрял ногой в дереве, пришлось вызывать спасателей (ФОТО)
 
 

Видео

В Харьковском зоопарке отпраздновали день рождения слонихи Тенди. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 