21.07.2019 12:50

День выборов: сколько нарушений зафиксировали правоохранители

В Нацполиции предоставили оперативную информацию по обращениям граждан о нарушении избирательного законодательства.



// Нацполиция

Так, по состоянию на 12:00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 20 сообщений:



– нарушения в списках избирателей – 2;



– проведения незаконной агитации – 13;



– порчи бюллетеней – 3;



– другие сообщения – 2.



Все указанные факты зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции.