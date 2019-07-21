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21.07.2019  12:50   

День выборов: сколько нарушений зафиксировали правоохранители

В Нацполиции предоставили оперативную информацию по обращениям граждан о нарушении избирательного законодательства.


// Нацполиция

Так, по состоянию на 12:00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 20 сообщений:

– нарушения в списках избирателей – 2;

– проведения незаконной агитации – 13;

порчи бюллетеней – 3;

– другие сообщения – 2.

Все указанные факты зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выборы, полиция, харьков
 
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