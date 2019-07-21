День выборов: сколько нарушений зафиксировали правоохранители

В Нацполиции предоставили оперативную информацию по обращениям граждан о нарушении избирательного законодательства.
Так, по состоянию на 12:00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 20 сообщений:
– нарушения в списках избирателей – 2;
– проведения незаконной агитации – 13;
– порчи бюллетеней – 3;
– другие сообщения – 2.
Все указанные факты зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
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