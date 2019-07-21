Велосипедиста увезла скорая после ДТП на Алексеевке (ФОТО)

Авария произошла утром 21 июля на ул. Ахсарова, 18.
Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 21703 и вeлосипeдист.
По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали вeлосипeдиста.
Для установлeння обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-опeративну группу.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь; местами гроза, град, шквал 15–20 м/с.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
влажн.:
давл.:
ветер: